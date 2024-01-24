東港高中雙語實驗班一年級生為歡迎新來的外師Karen，同時也累積自己的服務學習經驗，特以外師的家鄉菲律賓為主角，全班總動員規畫出東中創校以來首次由學生自辦的營隊「寒假英語營」，而一推出後不僅報名秒殺、還應家長要求加開1梯次，為此，學生期許營隊能成為雙語班的金字招牌。

東港高中雙語實驗班成立至今招生第3屆，學生們愈來愈有想法，今年迎來新的菲律賓籍外師Karen，28歲年輕有活力，師生很快便打成一片，學生除替外師慶生外，還計畫在寒假期間送外師一份大禮，也就是以外師的家鄉為主角規畫寒假英語營隊。

雙語實驗班一年級生許意安說，Karen剛來台灣，同學們都希望可以幫她多接觸其他學生，加上大家也希望可以累積自己的服務學習經驗，所以向學校提出在寒假開英語營隊的想法，而由學生自主發起的營隊雖然是「史無前例」、連Karen也沒經驗，全部都是從零開始，但大家都很有信心。

經過1、2個月的規畫後，英語營隊終於定案，同學林定緯說，全班20人與Karen最終討論出透過菲律賓美食、面具嘉年華、闖關遊戲等活動，讓參與的小五至國一生可以邊玩邊學英文，並從中多加認識菲律賓這個離我們很近的國家。

同學潘家豪不諱言，起初很擔心沒人報名，沒想到一推出後竟然秒殺，而且還有家長強烈要求加開，經全班與老師討論後，決定再增加1梯次，同時也希望首推的英語營隊能一次就打出知名度，成為雙語班的金字招牌甚至是傳統。

對於學生的用心，Karen非常感動，她說，她在菲律賓的語言學校教英文時，接觸很多國家的遊學生，當中不乏台灣學生，而台灣學生讓她的印象最深刻也最好，所以當她有機會出國教學時，首選就是台灣，且能到東港也是種緣分，她的家鄉是有名的旅遊景點宿霧，剛好東港也是台灣有名的觀光大鎮，她在飲食、氣候等方面都適應得很好，尤其是與人的互動。

她開心道，她很期待30、31日的到來，她教書這麼多年還沒帶過營隊，為了這次她做足了準備，屆時她一定會把最好的呈現出來，與學生們一同把營隊帶得有聲有色。