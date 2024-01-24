曾在台積電任職的林姓工程師，離職後創立不動產公司，對外宣稱從事放款業務，以年息12％吸引被害人投資，4年來招攬超過4000人投資，吸金超過65億元，揮霍購買豪宅、名車、名牌包等，台中地檢署指揮警調發動搜索、拘捕，林男聲請羈押獲准，11名共犯則以5萬元到30萬元交保。

這起宛如im.B翻版詐欺案件，主嫌竟然是台積電前工程師，警調表示，林男在2019年於台中市西屯區開設不動產經紀公司，對外誆稱從事不動產投資外，還針對有資金需求的中小企業放款，賺取高額利息，並以每單位5萬元、年息12％，招攬民眾投資。

警調追查發現，林男公司以放款收取高利模式，每月吸金超過1億元以上，連昔日台積電同事也受害，林男4年多來，不法所得高達65億元，鉅額款項均未投入放款，反而拿被害人的辛苦錢四處揮霍，包括購買豪宅及特斯拉、賓士等豪車代步，亦購入名牌精品包添行頭。

去年開始有被害人未收到利息提告，檢警調上月底鎖定24個地點展開搜索拘提行動，在台中市七期豪宅及不動產公司，逮捕林男及11名公司幹部，查扣大筆現金及名車，訊後移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署表示，檢察官複訊後認林男涉《銀行法》、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》及《刑法》詐欺罪嫌疑重大，且有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘11名共犯，則分別諭知5萬元到30萬元不等金額交保，檢察官同時向法院聲請裁定扣押林男等人名下約1億餘元動產獲准。