56歲藝人夏禕今（24）日出席中華民國關懷演藝人員基金會聯歡餐會，坦言女兒費婧的女兒已經4歲，她已經升格當外婆，對於女婿的背景保密到家，僅透露是台灣人，並笑說：「不可能讓她跟洋鬼子（外國人）結婚的，就是要跟華人。」

夏禕直言身邊都沒對象，要媒體別再問了，反建議大家要早點生，「超過28歲都太晚了」。她這陣子都在台灣工作，有不少戲劇、電影邀約，「要看角色有沒有適合，我也想進步，演些有挑戰性的角色」，也不排斥上表演類型的節目。

夏禕過去是張菲節目《綜藝大哥大》的班底，回台是否有跟對方聯繫？她表示2人早已斷聯，「我沒他電話，當然也沒有見面，你們有見到他，就幫我打聲招呼吧」。

而她過往在東湖、林口都有房子，如今通通售出，在台灣就住在親戚家，「以前想說先賣掉，之後再買回來，現在發現買不回來了，連汐止的一間廁所都無法買」。至於大陸房產，夏禕的家族在北京、上海、南京都有房子，不必擔心住宿問題。

夏禕今日的氣色頗佳，僅透露右肩有個舊傷，常常會脫臼，「應該是旋轉肌破裂，脫臼就要自己喬回去，現在還在看醫生，希望能不開刀，但若開刀就也是個小手術，還是得治好」。