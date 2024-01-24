新竹縣運動選手去年參加全運會，奪得5金3銀6銅創歷年最佳成績，縣長楊文科24日頒發獎狀表揚在全運會和亞運會奪牌選手和教練，強調縣府全力支持運動選手的培訓及獎勵，期選手們持續發光發熱，為竹縣爭光。

在全運會奪金牌的選手有，顏怡君（女子組跆拳道對打46公斤級）、江佳柔（女子組田徑20公里競走）、陳御龍（混合組馬術障礙超越賽個人賽）、林玉婷（三級跳遠）及余雅倩（女子組鏈球），余雅倩參加杭州亞運獲第4名佳績。

楊文科表示，這幾年來在教育局長楊郡慈領導下，全力推動運動賽事及提倡體育風氣，大家都有看到成果，全運會5金3銀6銅也是歷年最佳成績，選手有好成績，教練功不可沒。表揚芎林國中教練鍾彩榮、湖口高中教練朱盛豐等教練，感謝他們培育無數好手。

楊文科表示，新竹縣也改善運動環境，包含硬體的運動場地及設備，及補助選手營養金和經費，去年全運會縣府補助獎勵金369萬、2年培訓金235萬元，期望有獎勵效果，鼓勵選手再接再厲，相信未來體育運動成績會愈來愈好。

馬術陳御龍去年也在杭州亞運出賽，更連續2年獲得全運會金牌，教練林宗信、王柏雄、吳泉勳同獲表揚。陳御龍說，學習、接觸馬術已有20年，長期在外地和國外培訓，參加國際賽事也拓展視野，期望國內馬術發展蓬勃、增加賽事，也很感謝教練對他的支持與鼓勵。

教育局長楊郡慈表示，去年全運會新竹縣能有如此佳績，除教練努力培訓和各級學校對體育大力支持外，縣府亦投入多項資源，如參賽補助金的挹注、代表隊補助金、獎勵金的提升及設立培訓補助金外，更積極增加運動設施、引入大型賽事、提升運動風氣，讓選手在新竹縣完整的照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績。