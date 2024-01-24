20歲啦啦隊女神熊霓近期的緋聞不斷，先是傳出被綜藝大哥胡瓜獨寵，又被拍到和徐薇的學霸兒子江大成約會；對此，熊霓今（24日）不畏流言，照常錄製胡瓜主持的外景節目，還分享心境。

熊霓24日按照原定計畫上工，前往台中龍井錄製胡瓜主持的外景節目，她綁著高馬尾、身穿粉色帽T，與三位來賓一起跳舞，因拍攝的角度問題，熊霓看起來很嬌小，忍不住自嘲：「這個角度我像小矮人」。

另一則限時動態，由宜芳掌鏡，同框坐在桌子前的熊霓，畫面中，熊霓對著鏡頭甜笑，還擺出YA手勢，她也轉發該則限動，寫下：「要開心～」看似不受這陣子的緋聞影響。

熊霓今照常錄瓜哥的節目，對自己喊話：「要開心。」（圖／熊霓IG）

徐薇的學霸兒子江大成被拍到約會熊霓後，大方地坦承兩人正在深入了解中，彼此很聊得來，更大讚熊霓是很不錯的女生，雖無正面認愛，但沒把話說死。不過，胡瓜否認因此對熊霓不滿、揚言切割，據《三立新聞網》報導，胡瓜回應：「什麼叫切割？熊霓不是每次都來上《大集合》嗎？連除夕節目都錄了，現在看來我背了黑鍋背了半年，非常感謝週刊拍到他們，還原真相了。」