吃魚油、薑黃、紅麴就可以有效降低膽固醇？恐怕是錯誤迷思！台大醫院心血管中心主任高憲立表示，許多有心血管疾病的病患，擔心吃藥會有副作用，甚至以為膽固醇太低會造成失智、腦中風，寧可吃保健食品也不願意吃藥物來控制三高。他指出，台灣三高病患中，只有三成民眾控制膽固醇達標，恐增加血管阻塞、中風和心肌梗塞風險。

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長劉言彬表示，衛生福利部最新公布2022年台灣十大死因，其中心臟病、腦血管疾病、糖尿病及高血壓等，皆與高血脂症有關。國民健康署2017-2020年的調查也顯示，18歲以上國人高達27％的人患有高血壓，11％有高血糖，而高血脂的比例更是高達26％，而三高患者的心血管疾病風險是一般人的1.43至1.78倍。

台大醫院心血管中心主任高憲立醫師表示，低密度膽固醇（LDL-C）（俗稱壞膽固醇）數值是心血管疾病的主要危險因素，而國內外對於俗稱「壞膽固醇」的低密度膽固醇數值早有明確標準，對於高風險患者來說，低密度膽固醇控制最好小於55 mg／dL，而且越低越好，這有助於預防心血管風險再發生。

偏偏國內調查發現，即使接受藥物治療下，台灣心血管患者當中仍有近五成（46％）高於100 mg／dL，甚至高風險患者的控制達標比例僅有22％。

高憲立指出，台灣民眾只有三成民眾，膽固醇控制的標準達標，原因就是因為有三大迷思，第一是以為膽固醇降低，會發生失智、腦出血、腦中風，其實大錯特錯！

他表示，美國心臟醫學會去年甚至鄭重發出聲明，強調沒有任何跡象使用藥物治療膽固醇會增加上述風險。

第二個迷思則是，很多三高病患認為吃控制血壓藥物會有副作用，寧可吃保健食品。他說，自己有患者回診竟要求不要再多開藥，因為家裡還有剩，原來是吃保健食品，「開二顆藥只吃一顆藥」，讓他氣得拉病人直接驗血，數值根本沒有掉。

高憲立強調，不管是坊間大賣的魚油、薑黃或紅麴，根據研究顯示，明確的沒有效果，跟喝白開水一樣，只有安慰劑效果，民眾真的不要再誤信、以為花大錢買保健食品就可以降低膽固醇，不要因噎廢食。

最後，則是很多人已經吃藥了，還是無法有效控制，而推給「體質」，高憲立表示，其實現在除了口服藥物，也有很多新興注射藥物，可以輔助治療有效控制。

亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯也提出警訊，台灣心血管死亡率顯著高於鄰近日本和韓國，建議高風險病人若單純使用口服藥物治療後的LDL-C仍無法達標55 mg／dL以下，應考慮合併針劑藥物來治療。