性格男星宋洋飾演鍾楚曦老公，劇中出軌大5歲主管。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝話題陸劇《如果奔跑是我的人生》找來鍾楚曦、楊超越、許娣、陳小藝上演令人揪心又窒息的母女親情，劇中鍾楚曦遭遇車禍截肢且難以受孕，老公因此移情別戀偷吃年上女主管，她甚至被婆婆逼宮離婚，炸裂情節掀起討論，熱度狂飆，她在劇裡與侯雯元的戀情開花，合體受訪時眼神拉絲，讓劇迷直呼嗑到了。

鍾楚曦在特殊化妝跟後製特效的幫助下，演繹殘疾人士，逼真的殘肢令人看了心疼，她說：「我媽看了前4集哭不停，就算知道是特效還是非常共情。」她也透露，殘肢的特殊化妝需要1個小時左右時間，每次坐在輪椅上時，她為了不露餡，必須把腳折到極限，拍完戲腳總是麻到不行，常忘了自己還有腿。

宋洋戲裡背叛鍾楚曦。（愛奇藝國際站提供）

性格男星宋洋這次飾演鍾楚曦老公，他在老婆截肢後，戀上大他5歲的女主管，他在人前秀恩愛，深情稱會對老婆不離不棄，因此獲得升職機會，背後卻與女主管翻雲覆雨，還被媽媽撞見兩人在大賣場挑保險套味道調情，讓媽媽氣得直跳腳，大罵他「你真是餓了，什麼都能吃得下。」播出後成為備受熱議的金句台詞。

演活出軌媽寶男而渣出圈的宋洋坦言，他看過劇本大綱後，一開始很抗拒「秦峰」這角色，也不認同他的舉止，但導演允諾會給他充分的空間發揮，讓他決定拋棄雜念投入演出。對於網友的氣憤之情，他則發文回應「理不理解秦峰不重要，希望劇的播出，讓大家正面地理解生活。」

侯雯元帶鍾楚曦走出陰霾。（愛奇藝國際站提供）

劇中，鍾楚曦離婚後，侯雯元扮演的毒舌健身教練「林天宇」成為她的最大依靠，讓她重拾對舞蹈的熱情，男方告白想當炸雞店女婿，跟她好好在一起過一輩子，她也克服殘疾自卑走向他，戀情開花結果。他們日前合體受訪，當侯雯元被問到他平時是否也很毒舌時，他回說：「我現實生活中挺溫柔的。」一旁的鍾楚曦連忙附和表示，他挺溫柔的。

侯雯元更不忘誇鍾楚曦的表演有層次，角色具挑戰性，相較起來他的角色挑戰不多，鍾楚曦笑說：「你都演舞蹈大神了，挑戰還不多嗎？他非常努力地練習基本功。」兩人一來一往，眼神拉絲很有戲，讓劇迷直呼「我是嗑到真CP了嗎？」《如果奔跑是我的人生》全集線上看由iQIYI國際版APP及iQ.com播出。