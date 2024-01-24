林念臻表示，台灣大車隊擁有多次參與一級國際活動經驗，在2017世大運、以及TCCF「創意內容大會」等國際級活動上，台灣大車隊都身任大會指定接駁車隊，為來自世界各地的貴賓提供優質搭乘體驗。2026台北國際扶輪年會，是台北再次登上國際舞台、被世界看見的重要場合，預期與會人數超過5萬人，其中來自世界各地的國際賓客將超過3萬人，我們會秉持一貫的高品質服務，讓國際友人自下機後，就能感受賓至如歸的搭乘體驗。

台灣大車隊連續十幾年獲得全台各縣市「計程車服務品質評鑑」優等，自2020年起評鑑新增特優等級後，更是連續4年獲得台北市最高榮譽「特優獎」，服務品質獲官方認證。除此之外，55688集團長期關注ESG議題，台灣大車隊全台23,000台除了是全台最大的綜合型計程車隊，也是最大的節能減碳車隊，全台有超過8,000台減碳車，預計在今年底成長到10,000台。

「2026台北國際扶輪年會」將於2026年6月13日至17日於台北南港展覽館一館及二館舉行，與會的國內外貴賓預計在台北停留超過1周，進行會議及遊覽，預估屆時可為台北會展、旅館、餐飲及觀光等周邊產業帶來龐大的經濟效益。