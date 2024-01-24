星宇航空1、2月日本訂位率達9成以上，長程線及東南亞航線約訂位率約8、9成，第1季整體機位數量及載客率提升，挹注營收動能。目前星宇航空美國線每周10班，包括洛杉磯7班、舊金山3班，預計舊金山今年3月會增加到7班；今年8月新闢西雅圖航班，航班數會增加1倍，美國線是今年重點，隨長程航點及班次增加，對營收有正面貢獻。

今年預計引進年5架廣體客機，其中，第1架A350-900計畫春季交機，並投入長程線營運。由於航空製造業依舊面臨缺工、交機遞延問題，是否會如期在今年全數交付，還要看空巴的進度。

星宇航空目前由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等共22個城市，隨著2月1日第九個日本航點函館啟航，及3月31日起陸續開航的台中-澳門、峴港，屆時將達到25條航線。