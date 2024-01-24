中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1兆元人民幣；明天將下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

此外，在大陸國新辦24日舉行的新聞發布會上，潘功勝表示，經中央批准，人行將設立「信貸市場司」，2024年中國人民銀行將加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度，做好金融「五篇大文章」。

潘功勝說，2023年，中國人民銀行進一步提升了貨幣政策對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能，引導金融機構加大對重點領域、薄弱環節的信貸支持力度，普惠小微、科技型中小企業、製造業中長期、綠色貸款增速均明顯高於各項貸款平均增速。

潘功勝強調，下一步將繼續發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加強工具創新，繼續引導金融機構做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融「五篇大文章」。