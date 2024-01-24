區公所特別張貼告示，提醒民眾注意行車安全。（張毓翎攝）

台南市後壁區從台1線通往菁寮老街的南82線，道路兩側種植數十棵黑板樹，但最近有民眾經過發現，一側綠意盎然，另一側葉子卻全掉光，看起來快「陣亡」，區公所特別張貼告示，提醒民眾注意行車安全；公所表示，樹旁的農田去年停灌休耕，雨又下得少，過度乾旱之下，造成大約49棵黑板樹出現假死狀態，已請樹醫生來醫治搶救。

公所說，去年接獲民眾反映時，就立即請樹木專家至現場進行診斷，確認部分樹木僅是過度乾旱，主幹部分都還健康，後續也依專家建議進行養護，首先進行修剪末端乾枯枝枒，接著配合於樹穴前進行淺開挖凹槽，讓雨水能有充分時間停留並滲透到土壤內，讓樹能吸收足夠的水分再次發芽。

區公所解釋，樹旁的農田去年停灌休耕，雨又下得少，過度乾旱之下，造成大約49棵黑板樹出現假死狀態。（張毓翎攝）

後壁區長陳玉惠補充，去年底特別請來嘉義大學植物醫學系副教授蔡文錫、博士生賴玄春到場，協助分析樹木現況，這49棵黑板樹仍有生機，除了會配合專家意見研擬養護方案，也聯繫農田水利署嘉南管理處評估整修樹木旁的排水溝，避免土壤持續流失致根部裸露影響到樹木生存。

此外，公所亦已提報工務局，將透過行道樹健檢作業，以儀器檢測樹木健康狀況，做好雙重確認。