部立基隆醫院副院長陳韋達（中）、營養室主任張皇瑜（左）、營養師林鈺庭（右）建議民眾只要掌握簡單的原則，就能在過年期間吃得更健康。（張志康攝）

農曆春節即將到來，過年期間大吃大喝，往往會讓身材變形，部立基隆醫院建議，其實只要掌握3招，就能夠在過年期間吃得健康、吃得輕鬆，還能兼顧營養均衡及節能減碳。

部立基隆醫院營養師林鈺庭表示，民眾在過年期間選擇食材時，最好能夠優先挑選當季、盛產的食材。她指出，臺灣的地理位置非常適合蔬果生長，選擇當季在地的蔬果，不僅價格實惠，適時適地生產的蔬果由於病蟲害較易控制，農藥殘留量也會較少。當然，也因為少了長途運輸及保存，食材的新鮮度及營養也能充分保留。

民眾在做年菜料理時，又應該注意哪些重點，才能吃得更健康？林鈺庭說，民眾可以選擇富含單元不飽和脂肪酸的烹調用油，例如：芥花油、苦茶油，更有助於心血管的健康。

另外，減鹽料理當然健康，但相對來說口味也會比較差。林鈺庭建議，民眾可以善用花椒、蒜頭、檸檬等天然辛香料，透過辛香料加重口味，就可以少用鹽、糖等調味料。不過她也提醒，爆香時避免用太大的火候或是長時間加熱，以免食用油變質，反倒增加身體負擔。

其次，不少年菜都會利用太白粉或地瓜粉勾芡，但對於需要控制血糖的民眾來說，就很容易在不知不覺間讓血糖飆升。林鈺庭說，其實民眾可以利用帶有天然增稠特性的蔬菜，如菇類、秋葵來入菜，同時還可以增加膳食纖維的攝取。

林鈺庭說，民眾在做年菜時，盡量少用油炸的方式烹調，或是改用蒸、烤、燉、炒等方式替代。她強調，透過這種方式，民眾就可以有效減少脂肪的攝取量，還可以避免高溫破壞營養素。

至於過年期間的零嘴點心，林鈺庭建議可以選擇無調味堅果、果乾或是海苔來替代糖果、瓜子，並且要記得與親友一起分享，就不會在暢談歡笑中不小心吃過量了。