民進黨今召開中常會，民進黨主席賴清德會中表示，選戰已經結束了。現在要將重心轉往治理國家、扛起繼續帶領台灣向前走的責任；期勉同仁與行政、立法部門持續配合；520之後新的政府產生，除了民進黨優秀的同志會進入政府，希望社會優秀人才、有志之士，可以進到政府奉獻心力。

賴清德強調，唯有注入新血，改變與社會溝通的方式，將訊息化繁為簡，理解社會各層面的需求，才能贏得更多民眾的信任與支持。

民進黨今新任新聞部主任吳崢初試啼聲，他轉述賴清德今在會中致詞指出，這幾天，他啟動為期兩周的環台感恩之旅，向全台各地的競選幹部、熱情的支持者表達謝意，也藉著感恩餐會的機會，和各地方了解本次選戰中、民進黨不足的地方，以便進行黨務後續的檢討和改革。

賴清德說，昨天也前往立院，勉勵新科立委，將民意放在第一位，努力在新一屆的國會中打拚；接著也在新北老家附近的餐廳，宴請本次未能當選的民主大聯盟候選人，希望大家能再接再厲、深耕基層，繼續贏得民眾的認同與支持。

賴清德說，他始終相信，跨黨派、跨世代與跨領域的民主大聯盟，是贏得社會信任的必要之舉。也期盼候選人們，能持續努力，在下一次的選舉中，贏得大多數民意的認同。

賴清德強調，這次選舉仍然有很多不符合社會期望的地方，有待持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持。一定要感謝所有支持民進黨的民眾、更要把不支持者的意見放在心頭；民眾期待民進黨注入新血，用更淺顯的方式，強化社會溝通。

賴清德說，在這樣的期望下，他任用吳崢，擔任中央黨部新聞部主任兼發言人。吳崢在此次選舉，獲得年輕人的支持和肯定，形象清新，選戰期間的勤奮有目共睹，期待吳帶領同仁，發揮空戰的力量，強化與社會的溝通。也非常感謝原新聞部主任張志豪，過去一年多的努力，現在轉往組織部擔任主任的工作。

至於王義川，他說，這次選戰，從空戰到陸戰都發揮堅強的戰力，用淺顯易懂的語言，在短時間內攻防複雜議題，任用王擔任政策會的執行長，也期待能借重他的才能，將政策化繁為簡活化，強化本黨的議題宣傳。

總統說，這次選舉中，有很多黨公職同仁，都盡心盡力，未來我也會借重他們的長才，給予全方位的歷練，希望他們都能夠進一步為民眾服務、強化民進黨與社會溝通的基礎。

賴清德說，期勉同仁，與行政、立法部門持續配合，將累積的執政成果，讓更多國人知道，也要持續澄清虛假訊息，避免錯誤的資訊，影響全體國人同胞。他也趁這幾日，馬不停蹄，積極攬才、惜才，未來希望，能持續擴大民進黨的人才庫，招募願意為台灣做事的年輕一輩，共同面對國內外局勢挑戰。

賴清德表示，也請祕書長協助對外徵才，520之後新的政府產生，除了民進黨優秀的同志會進入政府，也希望社會優秀人才、有志之士，可以進到政府奉獻心力。一如民進黨不分區立委，也邀請社會上好的人才進入不分區名單。

賴清德強調，日前他也公開宣示，捐出選舉補助款，用於照顧創黨前輩的生活、也積極培育黨內年輕人才。唯有注入新血，改變與社會溝通的方式，將訊息化繁為簡，理解社會各層面的需求，才能贏得更多民眾的信任與支持。「接下來，我們肩頭上的責任會更重，展望2024，仍有許多工作要做。敬請同仁，一起努力」。