農曆度春節將近，苗栗縣政府祕書長陳斌山與縣議員余文忠24日擔任愛心大使，前往創世清寒植物人安養院苗栗分院與植物人及其家屬們一同圍爐共享團圓飯，讓身心障礙朋友得以感受社會溫暖。陳斌山祕書長現場敲響愛心鑼，並宣布縣府認購年菜6萬元，希望能夠拋磚引玉，呼籲各界踴躍捐助支持「寒士吃飽30」活動，希望讓身障朋友在歲末年終時能享受溫馨暖食，邀請大家一起來寒冬送暖。

苗栗縣政府為照顧身心障礙者，減緩家庭照顧壓力，苗栗縣內共設置7間全日型身心障礙服務機構、1間日間照顧服務機構及1間身心障礙發展中心，提供身心障礙者長期性與持續性生活照顧、訓練與社會活動參與及其他相關服務，促進其身心功能發展，截至目前為止共計可提供477名身心障礙者全日型服務及84名身心障礙者日間服務。

創世苗栗分院長陳綠蓉指出，創世、華山、人安基金會策略聯盟預計1月29日至2月7日，將1萬3250份祝福年禮及紅包，贈送至全台植物人家屬、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩手中，目前募集資源只有兩成，希望各界善心人士可以共襄盛舉。

縣府祕書長陳斌山表示，春節將至，很高興可以來到創世清寒植物人安養院-苗栗分院與院民及家屬一起圍爐共享團圓飯，希望讓身心障礙朋友都可以感受社會溫暖，縣府也響應活動認購年菜6萬元，希望能拋磚引玉，呼籲各界善心人士可以踴躍支持「寒士吃飽30」活動，希望讓身障朋友在歲末年終時能享受溫馨暖食，一起來寒冬送暖。此外也感謝「慶福社會福利慈善事業基金會」共襄盛舉，捐贈65件保暖衣，讓創世的每位院民都可以溫暖過新年。