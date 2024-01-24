高市府水利局在大樹舊鐵橋溼地公園種滿花朵，令民眾賞心悅目。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高市府水利局為迎接新年，在各處水岸綠地及滯洪池種植十多萬株各色花卉，自元旦假期後已陸續綻放，此時大樹舊鐵橋、茄萣海岸公園及後勁溪等地花海已先後盛開，後續左營綠園道花海也將進入盛開期，花期將持續到春節假期過後，歡迎民眾到場賞花。

水利局24日表示，後勁溪益群橋上游左岸以大片波斯菊搭配益群橋的圓拱造型，有欣欣向榮的象徵，讓市民春節走春時可沐浴在花海中，同時欣賞河面景色。大樹舊鐵橋部分則在步道旁種植了約3萬6500株矮牽牛，紅白粉綠的組合像似彩帶迎接遊客迎向新的一年，帶著對新年嶄新的期待走向天空步道。

至於茄萣海岸公園也在步道周邊種植2萬多株矮牽牛、萬壽菊及一串紅等，讓民眾在新春期間踏青、賞花、看海景；另外於完工後便大受歡迎的左營綠園道，也配合春節布置了矮牽牛、鼠尾草、孔雀草、金魚草及雞冠花等數種花卉，數量達4萬多株，讓市民們可藉由五彩繽紛的花海忘卻都市中的繁忙。