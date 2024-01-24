新竹縣犬貓絕育補助活動開跑！新竹縣動物保護防疫所指公犬貓補助800元、母犬貓補助1500元，歡迎設籍竹縣的飼主即日起，帶著毛小孩到縣內14家配合的動物醫院辦理絕育手術，預計補助400隻，名額有限，手腳要快！

新竹縣動保所所長彭正宇表示，近年飼養毛小孩的民眾有明顯增加趨勢，2022年新竹縣家犬和家貓的寵物登記數量，已超過當年新生兒出生數，去年寵物登記數量又比前年增加2千多隻，顯示越來越多毛小孩成為民眾的家庭成員。

彭正宇說，毛寶貝絕育可增加行為和情緒的穩定性，減少生殖系統腫瘤的發生，並從源頭預防流浪犬貓產生，呼籲飼主愛毛小孩，就要帶牠去絕育。

今年犬貓絕育補助的條件包括，犬貓飼主需設籍新竹縣、犬貓應於公告期限內完成絕育手術、犬貓應完成寵物登記且接種狂犬病疫苗預防注射須在有效期限1年內等。飼主透過動物醫院向動保所申請補助金，符合的案件將自動匯款至指定帳戶，不另行通知。

今年犬貓絕育補助活動即日起到12月5日（或經費用罊為止），配合的動物醫院和相關絕育活動最新消息，可在新竹縣動保所官網或臉書（新竹縣動物行動派）查詢。