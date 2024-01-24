傅孟柏客串《獨活女子的守則4》飾演電影院員工。（Hami Video提供）

日劇《獨活女子的守則》系列描寫江口德子飾演的單身女性「五月女惠」，下班之後勇於嘗試不同生活體驗，盡情享受一個人的時光，日前宣布第4季由台日合製，並前往台灣拍攝，今（24日）釋出「台灣篇」獨家幕後花絮和隱藏片段，公開第一波客串演員名單，包含金鐘影帝傅孟柏、演出《角頭》系列電影的王宣和《六弄咖啡館》的戴若梅，拍攝地點則包含和台南、高雄兩地，江口德子經歷一趟「獨活女子台灣行」後大讚：「生活很放鬆、東西很好吃，人們也很溫柔，每天都心情很好，甚至覺得不想回去日本了。」

金鐘影帝傅孟柏去年人氣暴漲，憑藉《本日公休》拿下台北電影節最佳男配角獎，更入圍金馬獎最佳男配角，主演台劇《美食無間》日前剛播畢，話題十足的時代劇《商魂》緊接著將上檔，這次更受邀參演《獨活女子的守則4 台灣篇》，他表示恰巧台南是自己很喜歡的城市，也非常開心有機會參與該系列，他自認喜愛獨自旅行，「總是會有很多特別且深刻的感受！」並表示，期待戲劇播出後，更多人能因看了這部劇集來台灣旅遊。

身為台南人的王宣則飾演台南當地可愛親切的咖啡店員，她特地提前去咖啡店練習煮咖啡和實習，她坦言得知有機會客串日劇時，「非常開心！可以用不同的語言來表演，也讓更多人有機會看見自己。尤其聽到角色是咖啡店員時更是興奮，也算是一圓自己想在咖啡店工作的夢！」她對於能在自己生長的地方參與拍攝更是感動，但一開始和江口德子對戲時有點緊張，擔心對方是否能聽懂自己說的話，但她認為這種感覺就像真的遇到外國朋友一樣，「那種想把心意傳遞給對方的心情很真實，也希望能傳達給觀眾們。」

舞台劇與戲劇雙棲的演員戴若梅，此次飾演高雄海產店的員工，她表示自己也是習慣獨遊的旅行者，她笑言在拍完《獨活女子的守則4》後，獨自去東京旅遊5天，「現在越來越多對獨遊旅人友善的設施，都鼓勵著大家進行可以完全自己做主的旅程。」當然她也希望透過該劇能讓更多人看見台灣之美，向日本觀眾喊話：「願這部精緻美好的影集鼓勵您也踏上旅程，更歡迎您到我深愛的臺南、高雄來玩，在台灣，我們不見不散。」

江口德子也表示，此次為拍攝進度必須一直趕往不同的取景地點，「下次希望不是為了工作，我想要真的來玩！」此行在高雄大啖螃蟹粥、𩵚魠魚羹米粉，還體驗夜市特有遊戲「套圈圈」，她原本已經放棄大喊：「根本不會中吧！」隨手大撒圈圈，沒想到話一說完就套中，並得到老闆送的小玩具，成為有趣的插曲；她還表示很喜歡在高雄騎腳踏車尋找海鮮餐廳的行程，非常愜意享受。

而台南則遇到許多「台灣味」，江口德子在一家咖啡店門口拍攝時，卻有位鄰居老伯伯穿著白色汗衫、運動短褲，加上一雙藍白拖意外入鏡，只見伯伯絲毫不受劇組影響，自在拿著掃把畚箕打掃家門口，江口德子只能憋笑繼續演出，劇組也拍下這自然的一幕，導演在喊「OK」之後忍不住說：「感覺很不錯呢！」工作人員也表示：「是感覺很好的臨演呢！」

造訪以手繪看板著名的台南電影院時，遇上飾演電影院員工的傅孟柏，對方向她介紹，這天剛好是影廳老闆女兒在電影院內舉行訂婚儀式。在取景期間，導演表示還要15分鐘才會開拍，江口德子見機詢問：「那我可以隨意走走囉？」便利用空檔展開探險旅程，足見她已沉浸在獨自旅行的氛圍中。

《獨活女子的守則4》即將在3月於Hami Video獨家全台首播。