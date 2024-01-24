新竹市立自由車場因興建年代較久，有動線不佳、賽道鋪面龜裂嚴重等問題，市府斥1.18億元進行47年來最大規模改善，新竹市長高虹安及多位議員24日出席開工典禮。（王惠慧攝）

新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一的自由車場地，因年久失修，主跑道龜裂嚴重，四處可見裂痕和補丁，多年未舉辦正式賽事。市府斥1.18億元展開47年來最大規模改善工程，24日正式開工，預計年底完工，盼恢復自由車場往日榮光，迎接2025年雙北世界壯年運動會。

新竹市立自由車場位於市區內，且是北台灣唯一的自由車場訓練場所，環境優美、交通便利，是深受北台灣車友們喜愛，但自1977年以來未有大型整修，造成動線不佳、賽道鋪面龜裂嚴重、觀眾席位被後方邊坡滑落土堆覆蓋及樹木雜草蔓生、室內空間選手休息區與廁所牆壁龜裂掉漆、壁癌等問題。

新竹市長高虹安表示，2025年即將迎來雙北世界壯年運動會，自由車場的項目預計會在新竹市立自由車場舉辦，屆時會有許多國際級選手，來到新竹市參與盛事，市府檢視自由車場現況，因使用超過40多年，包括賽道凹凸不平、龜裂，休息區建物老舊等，有許多需改善之處。

高虹安說，為此市府爭取中央經費5810萬元，加上市府自籌款6068萬元，共投入1億1878萬元，展開自由車場47年來最大規模改善，24日正式開工，預計今年底完工，將更新老舊賽道、動線、增加無障礙設施、改善選手室內活動空間等，打造優質的訓練與比賽環境。

此外，自由車場也將新設工作道，便利選手自行車及比賽設備運行使用，完工後將提供2025雙北世界壯年運動會自由車競賽場地使用。教育處指出，工程2月15日農曆年後開始施工及架設施工圍籬，預計10月底施工完成，期間將封閉自由車場周邊部分路段及空地，調整通學接送路線及停車位置。

教育部體育署主任祕書呂忠仁表示，竹市自由車場有近50年的歷史，也是北部唯一的自由車競賽場地，實地檢視發現確實需要改善，感謝市府團隊對全民運動、競技運動的支持，在竹市培育許多自由車選手，期待年底完工啟用後，能成為2025雙北世界壯年運動會優質比賽場地，讓來自全球國際的選手來到這裡比賽，也能體會新竹市美好的人文風情。