台中市十大伴手禮廠商24日共同出席揭牌典禮。（工策會提供／張亦惠台中傳真）

台中市十大伴手禮票選活動由台中市工商發展投資策進會辦理至今已有15屆歷史，年年選出民眾心目中的伴手禮代表，為深化品牌形象，由國寶級書法大師周良敦揮毫「臺中市十大伴手禮」墨寶，24日揭牌，未來將成為品牌標誌。

工策會總幹事黃于珊表示，為強化十大伴手禮票選活動行銷宣傳及創造話題，自2020年起，工策會結合時事流行每年設計不同主題及風格，包括「幸福記憶」、「臺中人的口袋名單」、「Buy禮百禮」，並結合元宇宙Vtuber、網紅短影音行銷等包裝，每年十大伴手禮得獎名單出爐後，搭配年節活動整體行銷，吸引更多廠商參與投入，也讓十大伴手禮在民眾心中更具意義。

工策會總幹事黃于珊說明，得獎伴手禮是城市品牌的重要指標，為彰顯獎項榮譽、深化品牌形象，工策會研擬定調一款「臺中市十大伴手禮」品牌標誌，邀請書法大師周良敦揮毫，這幅極具代表意義的國寶級墨寶，將作為「臺中市十大伴手禮」品牌標誌。

周良敦老師表示，過去他曾為台中監獄綠豆糕題字，使其業績翻了超過百倍，從年營業額3萬變成500萬，今年更達到1000萬，希望十大伴手禮得獎廠商也收到題字的祝福，業績扶搖直上、生意興隆。

工策會說明，近年來台中有愈來愈多新式伴手禮店家如雨後春筍般迅速發展，漸漸成為外地遊客到台中遊玩購買伴手禮的新選擇，佳節將至，民眾可以參考「臺中市十大伴手禮」名單，各種商品應有盡有。