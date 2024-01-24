桃園自去年3月起率全國之先推出「擴大肺癌篩檢計畫」，去年約有1.8萬人完成篩檢及判讀，其中篩出77人罹癌，其中65人是早期肺癌個案，市府今年持續編列1.5億元預算執行，且陸續擴大服務篩檢對象，將滾動式調整並持續推動至2025年底。

擴大肺癌篩檢計畫提供高風險族群低劑量電腦斷層檢查（LDCT）服務，衛生局統計，去年3月至年底共有1萬7989人進行肺癌篩檢，篩出1201個陽性個案，有77人確診肺癌，其中又以65人是早期肺癌個案占最多，助確診者及早發現，把握黃金治療期。

市長張善政指示衛生局偕同各合作醫院，向民眾說明實施狀況及成效，鼓勵更多符合條件的民眾進行篩檢，並請相關局處針對所轄業者大力宣傳，並定時監測工業區焚化爐、火力發電廠排放物影響濃度，掌握影響範圍、精準分析汙染源，協助建構桃園健康地圖。

衛生局副局長余依靜表示，肺癌為桃園十大死因之首，市府針對危險因子進行評估，並經專家學者評估，以動態方式即時掌握篩檢風險項目，適時調整擴大篩檢族群，檢視去年的篩檢狀況發現，肺癌偵測率較高族群，除肺癌家族史及重度吸菸者以外，將向有乳癌病史、烹煮油煙職業暴露及重度吸菸者同住家人加強推廣。

衛生局還說，為提供民眾更便利的服務，市府整合醫院推行「資訊服務一條龍」，民眾透過線上填寫表單預約受檢，當日至現場掃描QR Code即可受檢，到院後完成篩檢的時間僅需要約5分鐘，可大幅節省辦理時間。