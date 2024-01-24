有感覺樂團F.E.E.L舉辦新歌演唱會，羅文裕到場站台。（耳朵先生音樂提供）

有感覺樂團F.E.E.L經歷重新改組，日前發行客語創作專輯《金色聖誕樹》，並舉辦新歌演唱會，神秘嘉賓金曲客語歌王羅文裕到場站台，送上雙鳳梨祝她們越發越旺。

有感覺樂團F.E.E.L改唱客語專輯，一路走來從自學客語到創作、發行，這一路的經歷對成員「肥肥」與「立綺」而言，可以說是一場音樂奇幻旅程。他們詞曲、製作全包辦、再到冰島拍攝封面及音樂錄影帶，《金色聖誕樹》客語專輯呈現出百分百純手工的質地感，專輯中也內含許多溫暖的人情味。

有感覺樂團F.E.E.L日前舉辦《金色聖誕樹》新歌演唱會。（耳朵先生音樂提供）

有感覺樂團F.E.E.L《金色聖誕樹》新歌演唱會，從表演曲目的設計、歌曲重新編製、視訊影像剪輯等，全靠兩人自立自強完成。而「客家一哥」羅文裕更是帶來莫大驚喜，從屏東表演後，直接風塵僕僕趕回台北現場，為兩人加油打氣，還帶了象徵好運的鳳梨（旺來），預祝有感覺樂團好運旺旺來，創作音樂產量能有更豐沛的產出。此外，許久不見的林凡也到場支持，還自掏腰包購買新專輯，讓雙姝超級感動。