報導指出，過去三個月來，美國曾多次向中國高層提及此事，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和其副手費納（Jon Finer）本月在華盛頓與中共中央對外聯絡部部長劉建超會面時，也曾討論這個議題。

與掌控加薩走廊的巴勒斯坦激進份子哈瑪斯一樣，葉門胡塞叛軍也是由伊朗支持的兵民組織。胡塞自去年底開始襲擊行經紅海的商船，宣稱這是為了在以色列-哈瑪斯戰爭中表達對加薩巴勒斯坦人的支持。

《金融時報》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾向中國外交高層提出北京出面斡旋的請求，但除了北京在上周發表了一份語氣溫和的聲明之外，幾乎沒有證據顯示中國就約束胡塞一事，向伊朗施加任何壓力。

周三稍早前，美軍宣布再度對葉門發動空襲，摧毀了胡塞武裝組織兩枚瞄準紅海並準備發射的反艦飛彈。

胡塞引發的紅海危機打亂了全球航運活動並再度點燃通膨疑慮，也使這場以哈戰爭可能外溢、進而破壞整個中東區域穩定的擔憂升溫。

此前有分析指出，當美國組成護航聯盟，並與英國聯手空襲葉門以阻止胡塞襲擊紅海船隻時，中國選擇袖手旁觀，這主要有幾個考量因素，包括胡塞攻擊紅海，這個成本還沒有高到超過介入的風險，也沒有高到大於隔岸觀火的好處。讓美國與其盟友去打擊胡塞料料將加劇中東的反美情緒，也能將中國塑造成「中立的仲裁者」，並讓其大部分的部隊做好在台灣或南海作戰的準備。在紅海局勢上，中國領導層認為採取強硬的立場不會有太多好處。這與他們處理俄羅斯-烏克蘭戰爭的做法類似，他們呼籲和平，但也拒絕譴責或背俄羅斯，同時也沒有為促進和平做出任何實質貢獻。