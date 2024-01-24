帶著上午女雙直落二獲勝的氣勢，下午謝淑薇和波蘭男子選手傑林斯基（Jan Zielinski）於混雙繼續出擊，7比6（8）、6比2擊敗澳洲外卡組合佛莉絲（Jaimee Fourlis）／哈里斯（Andrew Harris），謝淑薇組合首次合作就晉級四大賽混雙決賽。

第1盤雙方的對壘就火力四射，而且過程許多截擊好球，讓球迷看得相當過癮，兩邊人馬一路保發，第11、12局互相破發，也讓首盤比賽進入搶七，謝淑薇組合從落後慢慢找機會，並化解對手3個盤末點，謝淑薇組合靠著對手回發出界，以及佛莉絲回擊掛網，在搶七後來居上收下首盤。

第2盤謝淑薇組合在第3局和第5局兩度破發，其中第7局謝淑薇／傑林斯基在對手發球局逼出賽末點，可惜錯過了2個賽末點，不過下一局輪到謝淑薇發球，取得30-0領先，隨後兩分對手在底線對抽一直主攻謝淑薇也逼得小薇連續兩次回擊掛網失分，但在對手一次回擊出界、一次回擊掛網，謝淑薇組合順利搶下決賽門票。