南韓人氣女團TWICE日籍成員Momo（平井桃），甜美臉蛋下有著傲人豐滿上圍，近日她到泰國普吉島度假，並在社群分享一系列美照，只見她換上多套性感泳衣，罕曝光若隱若現的好身材，讓粉絲看了都血脈賁張。

Momo換上多套泳衣，在泳池邊開心拍照，雖然她把照片裁切，只能稍微看到超兇上圍，但若隱若現的半球和事業線，依舊性感十足，引來網友紛紛留言直呼「為什麼要把照片裁掉」、「太辣了，讓我失去了理智」、「快要流鼻血了」、「完美的身材」、「如果她沒有裁切，我們都會昏倒」、「全露會出事」。

在隊內擔當主舞，有「舞蹈機器」美譽的Momo，擁有勻稱肌肉線條的健美身材，加上超級豐滿的上圍，完美體態讓不少女性稱羨，也是不少男性心目中的性感女神。

而她除了靠運動、跳舞維持體態外，飲食也嚴格控制，晚上不吃澱粉和麵粉製品，也不會碰加工食品，多以綠色蔬菜搭配低脂的肉類。