NCC（國家通訊傳播委員會）24日接連審議三立集團違規入股有線電視系統商中嘉，以及鏡電視製播政論節目兩案，並分別裁罰中嘉1440萬元以及要求中嘉、鏡電視限期改正。對此國民黨不分區立委當選人翁曉玲痛批，限期改正都沒有說要改什麼，也沒有後果，況且中嘉案還限期在8月底前處理完畢，「時間也給太寬鬆。」

翁曉玲說，NCC就是對中天新聞台特別例外，當初採取很多間接性的手段，大刀闊斧。反觀中嘉跟鏡電視這兩案，都說了限期改正，卻也沒說要改什麼，就是保留模糊空間。

翁說，像是鏡電視製播政論節目，如果NCC都已經認定是政論節目，就應該勒令節目立刻停播或下架，一句限期改正且沒有罰款就帶過，太過輕縱。中嘉案也是，還給他們那麼長的時間處理，到八月將近半年，去做股權出清，「限期改正的期限也太寬鬆了吧。」

翁表示，違反附款就應該廢止原處分，中嘉案做了很多附款，如果中間有任何附款沒有完成或是違規，就要把原許可廢止或儲銷，現在只用限期改正給他那麼久的時間，就是變相縱放。