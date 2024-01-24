農會扶植農民提升品質，年年舉辦紅龍果評鑑，藉由評鑑讓果農互相研究、切磋、一起提升品質，近年也愈來愈多青農投入農業，也都表現優秀。（本報資料照片）

彰化縣二林鎮公所、農會24日共同舉辦慶祝農民節暨表揚優秀農民活動，一共有101位優秀農民到場，其中包括獲得全國紅龍果評鑑競賽白肉組第三名莊宗憲、紅肉組優勝陳致嘉，會中也分享種植品質優、價格高的火龍果小撇步，以「果」會友。

二林鎮農民節慶祝活動由公所與農會主辦，農會總幹事邱士平、鎮長蔡詩傑等人到場，表揚101位優秀農民，包括榮獲全國紅龍果評鑑競賽白肉組第三名莊宗憲、紅肉組優勝陳致嘉，另外到場還有種植紅龍果的陳怡亭、廖忠明、莊旺達、林碧蓮、陳文宗等；及種植葡萄的程冠群、陳璟霖等，還有種植韭菜及韭黃的莊銘德、吳秋蓮、許建揚等人，讓人看見二林農業的硬實力。

獲獎的陳致嘉表示，近年紅肉紅龍果接受度高，甜度也高，因此種植紅龍果的面積愈來愈多，導致一度有生產過剩價格受影響，因此他專攻有機紅龍果，每公斤可賣到150元，比市場均價多3至5成，他認為品質好不怕比較，價格就有保障。

邱士平指出，彰化種植紅龍果面積達500公頃，是全國第2大產區，農會扶植農民提升品質，年年舉辦紅龍果評鑑，藉由評鑑讓果農互相研究、切磋、一起提升品質，近年也愈來愈多青農投入農業，也都表現優秀。

農會也積極輔導農民爭取相關設備及補助、並提供農業栽培管理及技術提升諮詢等，以因應現今氣候及環境變遷，還設置「植物醫師診療站」，透過植物醫師進駐，協助農友及產銷班解決病蟲害，針對土壤、營養及栽培等問題，對症下藥，期盼能有更多青農加入，突破農業人力缺工瓶頸，促進在地農業永續發展。