鳳小岳將用迷人嗓音介紹台灣故事。（中時資料照）

TaiwanPlus為了喜迎春節，自除夕至初五，連續六天推出集結美食、音樂、旅遊文化、生態等20多檔新春節目，陪伴海內外觀眾過年。執行長余佳璋今（24日）透露TaiwanPlus2024年將推出多檔新節目，他日前提議邀請在美國出生長大的Melody（殷悅）錄製新節目，內容主要以介紹台灣成功女性的故事，目前已經邀請時尚雜誌總編、台灣首位職業棒球裁判及林聰明沙鍋魚頭的三代女傳人等。

TaiwanPlus也邀請鳳小岳拍攝、配音新紀錄片，介紹金門、馬祖的前線故事及離島文化。余佳璋坦言，過去對鳳小岳的印象停留在「曾演出《華燈初上》的男演員」，沒想到他在配音方面更是優異，「觀眾可以感受他從演員變聲優的魅力」。

他稱讚鳳小岳英文好之餘也因為在台灣生活，所以對台灣有濃厚的感情，「跟外國人配音相比下是很不一樣味道，很有質感」，他也說除了台灣，鳳小岳之後可能跟隨節目團隊前往馬來西亞濱城拍攝。

除夕開始，每晚七點 TaiwanPlus招牌美食節目《Jason’s Table： Masterful Dishes》由亞洲廚神王凱傑走訪台灣最知名的6位台菜名廚，再製作受啟發的創意料理，觀眾可跟著步驟一起動手。除夕晚八點，TaiwanPlus將獨家轉播《WE ARE我們的除夕夜》英文版，演出陣容包括「金曲新人」洪佩瑜、「金曲唱作才女」孫盛希，及「台饒勢力」的大支、小卡比、潮州土狗、阿跨面等嘻哈饒舌歌手；「經典歌廳秀」有陳雷、葉璦菱、王彩樺等歌王歌后；「流量新生代」特別邀請來自日本大阪的舞蹈團體Avantgardey，帶來精彩演出。

初一晚上十點，TaiwanPlus播出台灣國家交響樂團（NSO）美東巡演音樂會《From Formosa： Taiwan Philharmonic 2023 U.S. Tour》，由新任音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）領軍，與小提琴家黃俊文共同攜手演出，不僅獻上經典之作，還包括兩位台灣作曲家的傑作，其中李元貞的《美濃之道》融入客家山歌元素、陳可嘉的《潮生潮落》則描繪台灣海島風情，帶給觀眾一場音樂饗宴。

初二到初四，每晚十一點，文化旅遊節目《The Railway Romances》由主持人周厚安帶領觀眾體驗台灣鐵路文化的多元樣貌，並揭示台鐵女駕駛員在工作中跨越生理性別限制的挑戰與勇氣。初五，晚間五點三十分，脫口秀《The Taipei Tonight Show》由主持人聶雲，訪問被劇迷稱為「六人行」、「慾望城市」音樂劇版《I Love You, You’re Perfect, Now Change》演員群，了解台灣英文音樂劇幕後精彩故事、一睹演員獻唱音樂主題曲，在輕鬆的氛圍中，陪伴觀眾共度農曆春節。