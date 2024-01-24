邵雨薇和傅孟柏演夫妻，被網友稱為高顏值夫婦。（民視提供）

傅孟柏詮釋第一代實業家林燈以小搏大。（民視提供）

《商魂》動用上千位臨演大場面考究精緻。（民視提供）

由傅孟柏、邵雨薇主演的《商魂》，聚焦在商場上多方人馬爭奪經營權與股權的權鬥，每集千萬以上的製作費，精心打造氣勢磅礡又精緻的時代氛圍，瞬間穿越到 1950 年代的台灣。日前發布主要演員的角色卡，率先曝光傅孟柏飾演的「林燈」，以及邵雨薇飾演的林燈太太「林雪玉」，兩人的角色卡一上線就讓粉絲期待，直呼高顏質夫妻檔，令人期待。

傅孟柏飾演的「林燈」是全省水泥公會主委，為了詮釋好台灣第一位實業家，更是練出一口流利的台語跟日語雙聲道，多數還是商業使用的台語和日語，更是演出的一大挑戰。

邵雨薇飾演林燈妻子，賢慧聰明，除了全心照顧林家大小外，同時也為水泥公會夥伴張羅照料，關鍵時更常為丈夫獻計，提供建議，也在丈夫陷入思考時，偷偷的吐槽，夫妻互動好笑又可愛。

《商魂》描述林燈如何展露經營奇才，將事業版圖逐步擴大，還熟稔與日本人做生意，更在1950年，台灣歷史最嚴重的通貨膨脹時代，民心動蕩、政權更迭的時局中，試圖打破重重阻礙，在台泥轉民營化的經營權大戰，奮力一搏欲爭取董事長寶座的精彩鬥智過程，將在2月17日起，每周六晚間8點，民視無線台播出。