回顧2023年，全球經濟受到整年持續的通貨膨脹及地緣政治緊繃情勢的影響而大幅放緩。儘管由於地域性衝突尚未停歇，加上全球主要經濟體在大選前呈現不穩定的政治氛圍，2024年的經濟前景仍充滿不確定性，但業界領袖們持續發表樂觀看法，已透露出各領域製造業有望邁向穩定成長的跡象。

值得注意的是，記憶體產業預估將一甩近年來的低迷，呈現正面態勢並強勁反彈，這股復甦力道歸功於AI相關技術的持續進展，有助於擴大工業和消費電子領域對密集型記憶體應用的需求。

邁入2024年，SMART Modular針對記憶體市場主要應用的價格更新和市場前景。以市場概況來論，受傳統淡季影響，預估今年第一季需求不會明顯增加。而供應商為達損益平衡，第一季預估會持續減產以拉抬產品售價，因此短期供給小於需求的狀況不變，供應商於2023下半年連續兩個季度降低DRAM稼動率，並暗示2023年第四季的晶圓產出已進入谷底，截至2023年第四季為止，DRAM及NAND Flash產能利用率僅達到先前各自高峰時期的75%-80%與60%-65%。供應商資本支出主要將用於1b/1c nm製程擴充，以及HBM/200L 3D NAND相關需求。

記憶體2023年DRAM的價格漲幅相對NAND Flash平穩，預估2024年DRAM漲勢將趨於活躍。2024年第一季將鎖定DDR4及DDR5成為漲價主力，而DDR3產能及需求穩定，漲幅會相對平緩。短期整體交易需求仍屬平淡，由於終端市場存在觀望氣氛，今年第一季和第二季將是考驗市場的關鍵時刻。

伺服器市場，2024年第一季伺服器出貨受淡季影響，出貨量預估為440萬台。由於傳統伺服器(Conventional Server)還在進行去化庫存，預期2024年下半年需求才有機會回升。今年首季市場上將同時出現庫存去化與新平台出貨兩種現象，並持續看好AI伺服器帶來的動能，2023年AI伺服器(包括搭載GPU、FPGA、ASIC等零組件)出貨量已逾120萬台，年增率高達37.7%。2024年AI伺服器預計將成長逾38%，市場占比將超過12%。影響記憶體狀況，HBM的ASP相較於其他DRAM產品高出數倍，對供應商的營收有明顯挹注，預估2024年HBM營收年增長率將高達172%。

PC/NB市場，2024年第一季PC出貨量來到5360萬台，年成長7.8%，但整體出貨量仍屬低迷，第二季之後較為樂觀。關於AI PC題材，搭載Intel CPU Meteor Lake的AI PC新機將在上半年陸續進入市場，市場需求可望於下半年發酵。軟體方面，Microsoft針對AI應用開發的Copilot已於2023年第四季底正式進入銷售階段。而商用PC預估於2024年進行汰換更新，這波換機潮將有助於拉抬PC出貨動能。

統整DRAM首季市場展望，DRAM和NAND Flash供需比(Sufficiency Ratio)皆從2023下半年開始反轉。DRAM在第一季供需比預估來到-6.9%。而受惠於PC及手機回補庫存帶動短期需求，部分上游供應商在2023年第四季分別提升DRAM及NAND Flash工廠稼動率。首季供應商維持減產計畫，但減產幅度較上季縮小。整體DRAM平均銷售價格(ASP)季增率(QoQ)預估成長18-23%。

至於NAND Flash第一季市場展望，NAND Flash首季供需比(Sufficiency Ratio)預估來到-21.5%。NAND Flash資本支出相較於2023年減少約7-9%，目前仍未見大幅擴產現象。第一季也受到傳統淡季影響，NAND Flash需求可能下滑，但由於上游強力主導供需調節，預估合約價仍可持續上揚15%至20%。除上游供應商減產措施外，企業級固態硬碟(SSD)的需求有望成為後續NAND Flash出貨成長的關鍵。