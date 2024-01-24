由於寒流影響，全台普遍出現10度以下低溫，預計周四（25日）白天起寒流減弱、明顯回溫。根據最新資料，前氣象局長鄭明典分析，由於日本海主低壓的呈現近滯留狀態，強化冷空氣往南的趨勢，「預報回溫的時間往後延！」

鄭明典在個人臉書發文表示，目前位於日本海低壓發展有個有趣的現象，其位置和強度影響北方冷空氣往南的路徑，除了主低壓的強度不弱以外，「更特別的是，不斷有小低壓在西側生成然後併入主低壓」，因此導致主低壓呈現近似滯留狀態，「強化了冷空氣往南的趨勢，也延長了冷空氣影響南方的時間！」；同時鄭明典也認為，雖然海路交界的溫度對比有利低壓發展，但這次的長時間影響應該還有其他因素支持，「有趣的現象！」

鄭明典根據最新資料提醒，寒流回溫的時間會往後延。（翻攝自鄭明典臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「台北～真的很冷很冷」、「皮皮剉」、「滯留低壓加深冷空氣南下的力道」、「太好了，別太快回溫，讓冬天正常一點」、「台南今天已經不像昨天那麼冷了」、「最近低溫猝死不少，不得不防」、「春節將近，這次寒流勢必帶來不少農損，政府單位應密切關注農產的市場供給與價格波動」。

根據氣象署預測，寒流一路影響至周四清晨，各地寒冷，中部以北及東北部地區低溫約8至10度，南部及花東地區11至14度；白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度。