蛋白質是很重要的營養素，攝取充足才能使身體維持正常運作，然而，吃錯蛋白質反會對健康造成負面影響。對此，營養師高敏敏列舉3款NG蛋白質，包括加工肉品類、脂肪高的肉類及油炸物，攝取過多易導致內臟脂肪囤積，甚至還有致癌風險，不可不慎。而想要補充蛋白質，不一定要吃肉才能獲得，如黃豆、黑豆、毛豆等都是很優質的獲取來源，還具有控制膽固醇的作用。

高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」發文表示，吃對蛋白質可以增肌、維持細胞健康，吃錯反而會增加內臟脂肪，並盤點3款NG蛋白質如下，攝取過多易造成身體負擔：

1、加工肉品類：許多肉類製品在加工過程中，會添加化學物質、防腐劑、調味料，也會挑選油脂較高的肉品去製作，因此攝取過多容易致癌，如香腸、火腿、培根、漢堡肉排、素肉排等，務必要慎食。

2、脂肪高的肉類：脂肪高的肉類如三層肉、燒肉、五花肉、雞屁股等，吃進去後會變成膽固醇、三酸甘油脂，再加上現代人普遍運動量不足，便容易導致內臟脂肪囤積。

3、油炸物：像是炸豆皮、炸雞排、炸肉等，這些經過高溫油炸後的食物，不僅會破壞原本的營養素，還會增加更多脂肪攝取，導致內臟脂肪囤積。

事實上，不是只有吃肉才有蛋白質，高敏敏說明，植物性蛋白的脂肪、膽固醇更低，膳食纖維跟植化素更豐富，建議每天用部分的植物性蛋白來取代動物性蛋白，讓身體更健康，還能降低死亡率，如大豆家族的毛豆、黑豆、黃豆都是很棒的植物性蛋白質來源，蛋白質含量高、脂肪含量低，還是屬於蛋白質完整的「完全蛋白」，更是素食者必吃的優質蛋白來源。

營養師李婉萍先前也提到，黃豆、黑豆及毛豆的蛋白質含量，跟肉類比不相上下，50克新鮮豆類有7克蛋白質，約是30克肉的蛋白質量；另外，還含有多種維生素，甚至有植物甾醇幫助控制膽固醇，尤其適合膽固醇高或想增肌減脂者食用。