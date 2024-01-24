嘉義市政府和在地團隊榮獲2023 台灣設計 BEST100的7項大獎，市長黃敏惠肯定市府團隊與青年世代，在嘉義市主辦2021台灣設計展後，持續努力，用設計思維導入企業與公共建設，融入城市治理，用設計力開展嘉義市的城市新風貌。

嘉義市政府指出，Taiwan Design BEST 100是近年台灣設計圈具指標性的獎項之一，2023年主題是「破框世代」，嘉義市「有事青年實驗室」、「樂檸漢堡THEFREEN BURGER」、「嘉義美街圖鑑」、「小城風味實驗計畫」、「在地領路人計畫」、「平凡製作studio ordinary」、「大象設計 Elephant Design」共拿7獎。

黃敏惠市長於近日的市務會議中稱許獲獎團隊，跟市民共享榮耀，獲獎團隊也分享創新設計的心得及獲獎的喜悅。

黃敏惠表示，嘉義市承辦2021台灣設計展後，持續用設計思維導入企業與公共建設，融入城市治理，號召全台嘉義關係人投入策展及改造計畫，與市府團隊共同努力，成功用設計力改變了嘉義市。

黃敏惠說，嘉義孕育出的優秀人才，在全台發光發熱，近年來也為「嘉」鄉貢獻專業，例如平凡製作創意總監黃銘彰、大象設計共同創辦人潘岳麟都是嘉義人，參與2021台灣設計展、嘉義美街圖鑑，帶領大家從設計的視角觀看城市的故事。