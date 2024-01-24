中天主播林宸佑。（中天新聞提供）

劉盈秀非常怕冷，這次也加入陽明山追雪任務。（中天新聞提供）

賴正鎧在陽明山上直擊到龍年的初雪。（中天新聞提供）

最強寒流發威，台灣各地山區也出現降雪，中天主播劉盈秀、林佩潔、何橞瑢、孫怡琳、簡至豪、賴正鎧等人接力上陽明山進行72小時「不間斷追雪報導」。賴正鎧從前22日晚間10點等到早上6點，頂著寒風的他終於直擊到降雪現場：「下雪啦！這真的不是超商拿的冰塊，這是龍年的初雪！」

即使重感冒，賴正鎧仍敬業完成任務，「我覺得我會掛掉，而且這真的風水輪流轉，去年7月颱風天，馬德（林宸佑）在外面連線，我看他全身都淋濕，站也站不穩，就打電話去嘲笑他『可憐蟲，在那邊連線』，結果沒想到換他在攝影棚，我來山上追雪。」

語帶幽默的賴正鎧更提及與主播林宸佑的「恩怨情仇」：「一開始跟他不熟，覺得他有點討厭，但又不得不說他聲音蠻好聽的，新聞寫得也不錯，找議題也很有一套，但我就是小心眼，討厭比我優秀的男人！」

提到追雪，簡至豪早在2016年就有經驗：「那年我直播了將近12小時，原本以為這是我職涯高峰，沒想到2024年又來，如果可以，我準備要睡播，希望網友能好好欣賞帥哥睡覺，如果覺得我睡姿不錯，請記得贊助！」也不忘提醒賞雪民眾：「四肢容易冰冷，手套、襪子要備好，暖暖包不要直接貼在皮膚上，要放在保暖衣腰部的位置，或者哪裡冷就往哪裡補強，熱飲也是保暖利器。」

劉盈秀其實非常怕冷，這次也加入陽明山追雪任務，有鑑於過往的追雪經驗，她對於禦寒準備完全不敢大意：「濕冷是最麻煩的，我之前在雪地連線，有過褲子、靴子濕透拔不下來的慘況，還有在零下低溫沒帶夠衣服出外景，整隻腳麻掉差點凍傷，所以這回一定從頭到腳包緊緊。」

而她也對近幾年的氣候變遷很有感：「今年真的是氣候的極凍年，平常播全球新聞得知極端氣候問題的確非常嚴重，這次霸王級寒流在台灣發威，對於全球溫度環境的議題，感受更為深刻。」