年關將至，傳國民黨黨工今年可能又沒有年終獎金，若再度落空將是連續七年沒年終，國民黨主席朱立倫日前曾表示「下星期會做最後努力」。對此，被外界讚為「國民黨郭雪芙」的黨發言人楊智伃，今(24日)也被媒體問到要不要喊話主席發年終，楊笑回，仍舊很期待，「我等一下去他(朱立倫)辦公室講」。

國民黨在黨產遭黨產會清查、凍結後，財務狀況一直不佳，2017年時由洪秀柱擔任黨主席，因黨產會解凍部分國民黨黨產，黨工才有年終獎金可領。但此後歷任黨主席吳敦義、林榮德、江啟臣到現任的朱立倫都沒有發年終給黨工。據《風傳媒》報導，國民黨今年因總統敗選、補助款數目不如四年前，國民黨今年又沒有年終獎金，甚至連尾牙也可能不辦了。國民黨主席朱立倫21日被問及此事，僅低調表示「下個星期我們會做最後的努力，我會宣布」。

國民黨今(24日)舉行中常會，被網友稱為「國民黨郭雪芙」的黨發言人楊智伃會後受訪時，也被媒體問及會不會有年終獎金、要喊話主席嗎？楊智伃笑回「我們仍舊非常的期待，我等下去他辦公室講」。

擔任國民黨發言人的楊智伃，先前在國民黨宣布總統敗選時站在侯友宜身後拭淚，但亮眼外表引發網友好奇「爆哭長髮正妹」是誰，更有網友稱「好像郭雪芙」。楊智伃暱稱「仔仔」，年僅27歲，世新大學新聞系畢業，曾擔任過體育主播、記者，到2019年開始追隨朱立倫，更在2021年朱立倫接下黨主席後，開始參與黨務，並在去年當上國民黨發言人之一，成為藍營史上最年輕發言人。