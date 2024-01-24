長榮航空機師日前取得罷工權，勞資方先就薪資待遇部分，今日下午1時在桃園市勞工局進行協商，並於3時30分散會，長榮勞資在部分議題上達成共識，並針對待遇做出3點決議，下次會議於1月31日舉行，並納入停止直接新聘外籍正駕駛議題。

桃園市機師職業工會與長榮航空今日討論的具體爭議訴求，包括要求機師薪資調漲20％、外站津貼（perdiem）調漲至6美元、提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限。

機師工會也要求長榮航空說明與其他航空公司的薪資福利比較，並針對工會訴求進行協商。據轉述，今日會議過程中，勞資討論相當冷靜，沒有針鋒相對或爆火氣的場面。

雙方針對福利待遇做出3點決議，1、公司同意落實提供外站免費早餐政策；2、強化外站福利政策及檢討薪資結構；3、評估提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限。

雙方也同意，下次會議新增討論停止直接新聘外籍正駕駛議題。此外，若公司有具體應對方案，則擬定於1月31日下午會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議，並由有決策權人員出席與會。