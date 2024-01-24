中國大陸媒體人王志安在《賀瓏夜夜秀》評台灣選舉，訕笑罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，又加碼批民進黨幫殘障人士當工具；民進黨發言人吳崢表示，排名並非看重這個人程度的唯一指標。就像王義川排14名，「搶救王義川」成為很大催化劑。

對於賀瓏是否持續叫陣？民進黨新任政策會執行長王義川表示，「會繼續叫他道歉」，這種節目大家可以說言論自由，「你可以虧任何人，譬如王義川沒頭髮」，但有些紅線不能踩，種族、膚色、性別、身障人士。

他說，主持人聽到來賓這樣講，可以呆若木雞、可以剪掉，「你到底知不知道這件事很嚴重？」 這是他希望賀瓏道歉的原因，「賀瓏自己想清楚，再給你幾小時， 不然我上節目每天找你」？

對於王志安雖改口願向陳俊翰當面道歉，但仍譴責民進黨將身障者當選舉工具，若真的重視身障者權益，就會把陳俊翰列入安全名單。

吳崢表示，先對王志安的道歉給予肯定，確實希望能看到對其言論澄清，不希望社會對於障礙者有更多錯誤的認知與標籤。

吳崢舉例，王義川排14名，在不分區安全名單以外，但「搶救王義川」，成為選戰過程很大催化劑，現在借重王在交通政策長才，排名順序各界都尊重，但排名不是代表看重程度的唯一指標。

吳崢指出，針對王志安對民進黨提出質疑，沒必要再回應。他說，民進黨提名陳俊翰作為不分區是希望借重長才，不論在法律專業，或是博士學位為身心障礙者的權益發聲，了解障礙者也能透過專業能力適當協助貢獻長才，都是民進黨在這次大選提名陳俊翰，作為不分區候選人的價值。

吳崢說，不分區雖然有先後順序，但民進黨就是借重陳俊翰對障礙者權益的投入才會提名，相關過程也是充分溝通，一起合作；此外，陳俊翰也願意參與民進黨的政治活動，讓其理念、聲音被社會聽到。

吳崢強調，不分區提名相關事前都有充分溝通，雖然有排名順序，但是否作為看不看重，能不能發揮戰力、專業的唯一指標也不盡然。

吳崢批評王志安，請不要繼續用錯誤的觀念來認知陳俊翰及民進黨的提名，不要因為有身障者身分有刻板印象，或是有色眼睛先入為主。要尊重主體性，不論是展現法律專才，或是關注到身障者的權益處境，都是要持續努力的方向。