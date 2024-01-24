天氣冷颼颼，屏東四重溪溫泉季吸引不少遊客前往泡湯、賞燈，而縣府為豐富溫泉季活動內容，今年特別首辦親子電影院，將於27、28日及2月24、25日在教育創新基地播映日本話題電影《湯道》，1天播映2場，希望透過電影讓更多人瞭解泡湯文化，同日還有「溫泉小農市集」可逛，邀請大小朋友一起來感受四重溪的療癒氛圍。

屏縣府指出，屏東四重溪溫泉季從去年11月17日起跑後，將舉辦至今年2月29日，而為豐富溫泉季期間的活動內容，系列活動除有以往大受好評的溫泉小農市集、期間限定郵輪巴士及溫泉路跑外，今年更首次舉辦「親子電影院」，將於1月27、28日及2月24、25日在屏東教育創新基地的落山風教室播映日本電影《湯道》，一天2場（下午1時及3時30分），共8場次，已開放報名，民眾可依到訪時間報名合適場次，因場地座位有限，建議可儘速預約。

交旅處補充，這部以泡湯為背景的日本電影，將泡湯文化延伸至家庭及人生，細膩刻劃人們間的情感交織，希望讓更多人瞭解泡湯文化，歡迎各年齡層的民眾共同觀賞，同時提醒參加的民眾，為維護良好的觀賞環境，場內請勿飲食，並請於活動前15分鐘開始進場，影片播映5分鐘後則禁止入場，假日車潮眾多，建議民眾提早出門，以免錯過電影。

交旅處建議遊客，白天可先到溫泉公園餵食水豚、體驗泡腳池及煮蛋區，再前往屏東教育創新基地看電影，接著到溫泉小農市集或老街上品嘗在地美食及購買伴手禮，晚上再跟燈飾拍照打卡，最後回到旅館泡「美人湯」，舒緩一天的疲憊，民眾不妨把握溫泉季的尾聲，到國境之南享受美好的冬季時刻。