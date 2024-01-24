女星王彩樺結婚多年，育有2女，其中大女兒庭庭（黃于庭）憑著出眾外型，被網友封為「最美星二代」，王彩樺更被封為「國民岳母」。近日，母女一起錄製除夕夜特別節目，在舞台上互相尬舞，最後還嘴對嘴接吻，畫面一出卻被網友批評「根本沒必要」引來不少批評，對此庭庭也透過臉書回應。

王彩樺激吻女兒20秒畫面曝光後，引發網友熱議，甚至還一度登上大陸微博熱搜第三名，先前母女倆受訪時，王彩樺說會安排這個橋段，是因為在女兒小時候，很常會和她親親抱抱，但從孩子長大，青春期開始就會抗拒，這次的表演她是想傳達出一種「媽媽對女兒的愛」。

不過先前在被問到接吻橋段是母女一起想的嗎，那時庭庭就否認「當然是媽媽想的，我怎麼會想跟她親」，讓不少人認為她是被逼的，因此有不少批評聲浪「感覺女兒不想」、「不認識，但大為震驚」、「真離譜啊」、「有毒吧」。

對此，庭庭昨（23）日PO文解釋「我沒有被逼啦，從小就喜歡跟媽媽親親，只是長大害羞了」還貼出自己和妹妹小時候親吻媽媽的畫面，暖心寫下「我們真的很愛媽媽，謝謝媽媽，您辛苦了」王彩樺也留「我愛我的寶貝女兒」庭庭回說「我也愛你，沒想到...媽你辛苦了」似乎對表演引起的爭議，感到有些無奈。