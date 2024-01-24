知名微商品牌「可妮絲」迎來4週年，為回饋顧客與廣大經銷夥伴，千人聚集同慶，除了發表最新商品，還斥資百萬邀請高爾宣、婁峻碩輪番魅力演唱，現場嗨翻！

「可妮絲」迎來4週年，為回饋顧客與廣大經銷夥伴，斥資百萬邀請高爾宣、婁峻碩輪番魅力演唱。(中時新聞網攝)

「可妮絲」自2020年上市，從營養食品起家，其下熱賣商品已擴展有洗沐系列、唇部保養、電動牙刷及肌膚保養等，因對產品有高規格要求，才能累積眾多死忠顧客，版圖擴張越做越大。創辦人許米恩表示，品牌成立的第一年開始，即非常堅持一定要做好教育，因此特別開創了「可妮絲教育培訓商學院」，把我們一切所學、所會、所用的東西，手把手教學。

創辦人許米恩表示，品牌非常注重教，因此特別開創「可妮絲教育培訓商學院」。(中時新聞網攝)

而這次特別在4週年年會，與香港的戰略夥伴CEO進行簽約儀式，2024年品牌即將進軍香港市場。她說，「可妮絲」對於產品要求非常高，嚴格篩選廠商，以及原物料是否有專利及添加到足量。至於新品的部分，由於最近掀起代餐奶昔風潮，故推出「Easy Eat低糖輕氧奶昔」，共有巧克力及奶茶等2種口味。

「可妮絲」推出「Easy Eat低糖輕氧奶昔」新品。(中時新聞網攝)

「可妮絲」的創立初心，來自於可以讓經營者獲取較多利潤、打造公平的創業平台，且著重在2大重點，分別是有效果的產品體驗、完整的系統教育培訓。期許每一位經銷商，除了增加收入之外，還能提升自我，透過互助合作的方式，讓自己發光發熱的同時，亦能協助夥伴成長。

許米恩透過實際行動證明，有實力的品牌不僅禁得起考驗，更應該創造共好環境，自然吸引許多想圓夢的夥伴加入團隊！