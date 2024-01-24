高雄市長陳其邁說，「雄棧1號」會以運行旗津、鼓山度渡輪航線為主，是以淨零碳排概念打造的全新電動船，今年還會有2艘新船下水。（任義宇攝）

旗津往來鼓山仰賴渡輪運輸，高雄市輪船公司睽違6年，迎來全新綠能渡輪「雄棧1號」，披上嶄新黃色小鴨塗裝在今天舉行啟用典禮，該船為高雄船公司旗下第4艘綠能船，同時預告今年還有2艘全新綠能新船要加入旗鼓航線。

高雄市輪船公司董事長黃淑美表示，這次配合市府、環境部綠能政策，睽違6年打造全新綠能電動船，以高雄市府自籌加上環境部共1.6億經費，由台船公司打造3艘綠能電動船，現有老舊渡輪也將竹半汰換，讓附近居民免除柴油引擎噪音、異味困擾。

黃淑美也說，率先投入營運的「雄棧1號」搭配冬日遊樂主題，批上黃色小鴨塗裝亮相，除能載居民、遊客往返旗津外，黃色小鴨開展期間每日也將推出2航次，載遊客用不同角度欣賞可愛的黃色小鴨。

高雄市長陳其邁出席典禮時，說雄棧1號是「潛水艇公司」所打造的渡輪，主要會運行在旗津、鼓山航線，要讓旗津居民間擁有優質渡輪服務，也呼應2050淨零排放目標，投入低噪音、低震動、零污染的海上綠能交通友善海洋，搭配同樣對環境友善的輕軌、捷運，能乾淨又方便暢遊大高雄。

輪船公司介紹，包含「雄棧1號」在內，今年共將有3艘新船下水，其中「雄棧1號」等2艘船為49總噸電動渡輪，全長約20公尺，寬6公尺 ，深1.8公尺，由鋁合金與鋼材打造，船速達6節，純電續航力有4小時，搭配增程發電機可滿足一整日營運，可載乘客人數約85人、二輪機車運量約23輛，另有一艘為99噸大船，能滿足旗鼓航線載客需求。