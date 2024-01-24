周湯豪今宣布將於4月啟動東南亞巡演。（環球音樂提供）

周湯豪今宣布將於4月啟動東南亞巡演。（環球音樂提供）

周湯豪一手包辦「REALIVE」演唱會總監、視覺統籌、造型與舞台設計等。（環球音樂提供）

「全能天王」周湯豪（NICKTHEREAL）今（24日）舉辦「REALIVE」東南亞巡演線上記者會，吸引近50家星馬媒體熱烈參與，暌違7年他再度宣布啟動東南亞巡演，將帶著「REALIVE」演唱會精華，4月6日於新加坡首都劇院、13日於吉隆坡ZEPP KUALA LUMPUR登場。

周湯豪談到每年的現在都覺得有點特別，「好像要想今年要做什麼，但又有滿多事情要做完，有點收尾又要開始找尋方向，但至少我很明確知道4月可以到星馬跟大家分享『REALIVE』，我最重要的作品」。

已經7年沒去馬來西亞演出的他，受訪時被媒體問到：「有沒有考慮要在馬來西亞置產？」周湯豪聞言大笑說：「滿特別的，我不是很懂，但是大家歡迎我去馬來西亞住的話，why not？」表示常在社群與馬來西亞粉絲互動，雖然距離很遠、卻也很近，宛如很久沒碰面的熟悉老友。

他在台北站與高雄站演出時，有不少粉絲丟內衣上台，問到是否可惜吉隆坡會少「這一味」？他表示：「沒有一定要做這事，少了這一味，可以丟好吃的東西給我。」透露最愛海南雞飯和薏米水。

周湯豪鼓勵星馬粉絲穿白色出席「REALIVE」演唱會，被新加坡媒體提醒當地穿衣習慣是T恤、短褲加拖鞋，周湯豪補充「REALIVE有個文化是來的時候要打扮的，我是很注重儀式感的」，他也提到新加坡粉絲是所有粉絲中最害羞的，他會重新調整自己的能量步調，讓粉絲一開場就HIGH炸。

至於星馬場次的驚喜，周湯豪表示：「每一場演出都會有一些驚喜，這麼久沒有去，一定會很crazy。相信當天一定有很多驚喜，如果有新作品那我就會首唱，我其實做好滿多歌，還沒想到要怎麼發。」至於媽媽比莉是否也會同台演出？他笑說：「我不知道耶，我不能說，但大部分我出國都會帶著比莉姐，會不會在舞台上演出要看現場狀況。」