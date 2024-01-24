中央銀行今公布去年12月M2年增率下降為5.3%，主要受外資淨匯入較上月減少。不過，被視為散戶信心指標的證券劃撥存款餘額，繼前一月大增1392億後，12月再增462億元，達3.3359兆元；而融資餘額月底數也來到3344億元，創111年3月以來新高，顯示股市交易活絡、散戶投資人信心回溫。