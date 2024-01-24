經研處副處長曹體仁表示，12月M2年增率除了受外資淨匯入減少外，外匯存款餘額也呈現下滑；外匯存款減少的因素包括：一、預期FED升息接近尾聲。二、企業支付貸款和借款。12月外匯存款餘額降到8.9717兆元，外人新台幣存款為1958億元。
曹體仁分析，12月定存也呈下滑，主要是受到股市價量齊揚，以及投資人在年底進行資產重新配置，將定存轉到活儲或活存等。
中央銀行今公布去年12月M2年增率下降為5.3%，主要受外資淨匯入較上月減少。不過，被視為散戶信心指標的證券劃撥存款餘額，繼前一月大增1392億後，12月再增462億元，達3.3359兆元；而融資餘額月底數也來到3344億元，創111年3月以來新高，顯示股市交易活絡、散戶投資人信心回溫。
經研處副處長曹體仁表示，12月M2年增率除了受外資淨匯入減少外，外匯存款餘額也呈現下滑；外匯存款減少的因素包括：一、預期FED升息接近尾聲。二、企業支付貸款和借款。12月外匯存款餘額降到8.9717兆元，外人新台幣存款為1958億元。
曹體仁分析，12月定存也呈下滑，主要是受到股市價量齊揚，以及投資人在年底進行資產重新配置，將定存轉到活儲或活存等。
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