38歲網球好手謝淑薇在2024澳網又一次締造話題，24日先於女雙8強賽告捷、闖進4強，締造個人跨季連4場四大公開賽至少4強的紀錄，休息約4小時後，在於混雙準決賽告捷，生涯首闖四大賽混雙決賽，也再創個人新猷。
謝淑薇成為繼2011年詹詠然之後，第2位打進澳網混雙決賽的台灣好手，賽後她笑說，很難想像走了這麼遠。
至於謝淑薇本次澳網的混雙搭擋傑林斯基，是去年澳網男雙亞軍，也是波蘭目前雙打數一數二的好手，只是過去在混雙沒有比較出色的成績，去年4場大滿貫賽混雙都是止步第一輪，和謝淑薇首次合作就創下個人大滿貫混雙最佳成績，他笑說：「終於打進四大賽混雙決賽了，搭擋淑薇還有女雙要拚，我們就是好好享受比賽。」
傑林斯基補充，第1盤非常瘋狂，也有點不太確定到底化解幾個盤末點，因為對手發揮非常好，獲勝後希望和搭擋謝淑薇保持這股氣勢繼續贏球，他也笑說：「非常驚喜！進入決賽後就是盡量享受比賽，希望再多贏一場吧！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。