38歲網球好手謝淑薇在2024澳網又一次締造話題，24日先於女雙8強賽告捷、闖進4強，締造個人跨季連4場四大公開賽至少4強的紀錄，休息約4小時後，在於混雙準決賽告捷，生涯首闖四大賽混雙決賽，也再創個人新猷。

謝淑薇成為繼2011年詹詠然之後，第2位打進澳網混雙決賽的台灣好手，賽後她笑說，很難想像走了這麼遠。

至於謝淑薇本次澳網的混雙搭擋傑林斯基，是去年澳網男雙亞軍，也是波蘭目前雙打數一數二的好手，只是過去在混雙沒有比較出色的成績，去年4場大滿貫賽混雙都是止步第一輪，和謝淑薇首次合作就創下個人大滿貫混雙最佳成績，他笑說：「終於打進四大賽混雙決賽了，搭擋淑薇還有女雙要拚，我們就是好好享受比賽。」

傑林斯基補充，第1盤非常瘋狂，也有點不太確定到底化解幾個盤末點，因為對手發揮非常好，獲勝後希望和搭擋謝淑薇保持這股氣勢繼續贏球，他也笑說：「非常驚喜！進入決賽後就是盡量享受比賽，希望再多贏一場吧！」