豪華車通路大戰開打，台灣奧迪攜手經銷商夥伴－台奧北區股份有限公司，於桃園都會樞紐藝文特區建置全新「Audi 北桃園展示中心」；導入Audi Progressive Retail Concept 全球品牌設計概念，結合桃園藝文特區的發展規劃與地利優勢，提供北部地區Audi 車主與消費者更便捷、多元的品牌體驗。

台灣奧迪總裁安薩瑞Rahil Ansari 表示：「打造更溫暖、貼近人心的顧客體驗，是Audi 的首要目標。Audi 北桃園展示中心的設計希望為顧客帶來貼近日常生活的感受，讓每位造訪者可以輕鬆地在展示中心享受服務與舒適時光。我們因地制宜，將全球化的設計概念- Audi Progressive Retail Concept 融入本地客群的消費習慣，誠摯邀請所有Audi 車主與消費者蒞臨Audi 北桃園展示中心親身體驗。」成

為了擴大Audi 通路據點版圖，台灣奧迪偕同台奧北區股份有限公司，看好桃園藝文特區的發展潛力，建置全新Audi 北桃園展示中心。結合Audi Progressive Retail Concept 新世代銷售據點設計概念，以暖色系現代風格打造貼近人心的賞車氛圍。步入Audi 北桃園展示中心，一樓入口設有「NEXUS 數位迎賓專區」及「Audi Host 禮賓大使」迎接來訪貴賓，全區可展示4台新車，並設有專屬交車區。

位於２樓的數位客製化專區，讓顧客透過數位系統瀏覽車輛塗裝顏色或內裝配置，加以實體色板輔助，可實際觸摸感受皮革座椅或金屬飾條的質感，為愛車挑選心儀式樣。同樣位於２樓的顧客休憩區設有迷你高爾夫、Audi Collection 原廠精品及兒童遊戲區域，全新據點內亦設有星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™”)和精緻餐點，為所有顧客提供高品質服務。

台灣奥迪表示，近年四環品牌在台通路服務網絡持續優化，隨著Audi 北桃園展示中心的加入，Audi 台中五權及台北中和展示據點亦已於近日完成硬體升級，以Audi Progressive Retail 新世代設計風貌迎接每位Audi Family。今年，台灣奧迪也將持續執行據點升級計畫，帶來不斷進化的品牌體驗。