美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9客機月初在上萬呎高空發生駭人的嵌入式艙門飛脫事件，聯邦航管當局下令停飛171架同型飛機安檢。這場風波仍在延燒之際，達美航空一架波音757客機上周六（20日）在喬治亞州亞特蘭大機場準備起飛前，居然發生鼻輪脫落「滾下跑道斜坡」的離譜狀況，所幸機上190人安然無恙。

綜合路透社、美國《紐約郵報》、《華盛頓郵報》報導，達美航空（Delta Air Lines）波音757客機鼻輪脫落事件發生在美東時間上周六接近正午時分，達美航班號982當時以正在亞特蘭大國際機場滑行道滑行進入跑道起飛位置，準備飛往哥倫比亞首都波哥大。

據VASAviation取得的通話紀錄，排在達美982後方的一架飛機向塔台通報，前方跑道上的飛機鼻輪脫落，同時也向達美982機師呼叫：「達美982，你有個鼻輪剛剛脫落，已從你後方的跑道滾出去了。」根據通報內容，這枚鼻輪沿著跑道一路滾動，就這麼滾下了跑道旁的路堤斜坡。

The nose tire on a Delta Boeing 757 just flew off before take off at Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport.



The wheel rolled down the runway.

pic.twitter.com/Z1I10wAGsL — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 23, 2024

達美982機師連忙致謝，「看來我們有狀況了」，立即通報塔台呼叫後勤。維修人員獲報後趕到現場尋找鼻輪，評估狀況。排在達美982後面的多架航機則被迫在原地等候，稍晚陸續轉至其他跑道起飛。達美982在停機坪停留了3小時，鼻輪脫落原因未明。

美國聯邦航空總署（FAA）周一（22日）初步表示，達美982鼻輪脫落時，機上乘客有184人，機組員6人，無人受傷。波音公司表示，對於FAA的聲明內容沒有任何補充，並把外界詢問轉達給達美航空。

FAA周二（23日）表示正持續調查達美982在亞特蘭大哈特斯傑克森國際機場（Hartsfield-Jackson International Airport）起飛前鼻輪脫落的原因。達美航空表示，這架飛機起落架1枚前輪鬆脫，乘客下機後送往航廈搭乘替代航班，航機隔天已恢復飛行勤務。

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）執行長米尼庫契（Ben Minicucci）周二表示，1月5日發生波音737 MAX 9艙門在高空航行過程飛脫的事故已來，該公司已檢查旗下同型機隊65架飛機，其中多架飛機均有螺栓鬆動情形，嚴詞要求波音提出改善品質計畫。