2人的互動閃瞎網友。（GagaOOLala提供）

由哈哈台與GagaOOLala聯名製作的台灣首部大型男男實境戀綜《男生男生配》上個月揭曉精彩大結局，最終Gino與冠瑜成為唯一一組配對成功的CP。2人合體登上加拿大網紅Tyler（泰樂）主持的英語網路節目《BL Tea》，分享《男生男生配》節目心路歷程與默契大考驗。

當被追問是否有「試車」時，2人害羞回顧起節目中，被瘋狂分享的「帳篷裸肌濕吻」情節，坦言當時其實都不知道彼此有點醉，只一心想著旅程即將結束，必須把握當下追愛，本來還以為小鏡頭的視角拍不到，沒想到最後裸身舌吻全被錄下來。

訪談間，Gino與冠瑜不時十指緊扣、摟摟抱抱，肢體接觸不斷放閃，就連主持人都受不了，忍不住直言「G冠CP」是他訪問過「最愛摸彼此」的來賓。粉絲也激動敲碗，想看他們朝BL戲劇之路發展，催生更多作品。