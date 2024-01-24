統計近1年來高雄市鳳山區、苓雅區、三民區有5處路口發生交通事故201件、111人傷，顯見防範該5處路口交通事故刻不容緩，警察局採用科技執法設備監控路口，督促用路人遵守交通規則；另三民區建工路/大昌二路口因緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，也運用科技執法設備來保障行人路權。

去年市警局陸續建置完成科技執法設備6處，包括鳳山區鳳松路/經武路口(北向南) 、鳳山區五甲一路/凱旋路口(南向北)、苓雅區武營路/三多一路(北向南)、苓雅區中正一路/大順三路(西向東)、三民區大中一路/鼎中路(東向西)，取締闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。另三民區建工路/大昌二路(東轉北、西轉南)，取締不停讓行人。

上述路口科技執法設備，採用AI人工智慧影像分析，自動辨識違規行為，今年1月25日至1月31日為宣導期， 2月1日起正式啟用。

高雄市新增6處科技執法路口。（圖片來源：高市警交大提供）

高市警察局長林炎田提醒用路人，科技執法設置目的在於防制交通事故發生，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，以確保自己與他人生命財產安全。