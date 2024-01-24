脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀大陸前央視調查記者王志安評論台灣選舉，王在過程中諷刺身心障礙者的言論，遭質疑影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，王志安也遭質疑持觀光簽證入境，不得在台灣非法工作、演出，引發爭議。對此，陸委會今(24日)證實，王志安已明確違反相關法規，移民署也開罰，將依法廢證並管制入境5年。

王志安近日在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》評論台灣選舉，像開演唱會，會將殘疾人士推上去，諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，暗指他被作為選舉工具，節目製作人道歉急滅火，但王則在X平台發文開嗆民進黨是綠共。

媒體人黃揚明今(24日)在臉書指出，王志安自己的影片中有拍到他在夜夜秀後台與薩泰爾工作人員互動的橋段，主動表示他不能領取演出費用，因為他是持觀光簽證入境，依法外國人（含大陸地區人民）未經申請不得在台灣非法工作、演出，但王志安有演出是事實，是否會因他不領報酬而在法令認定上有所不同，將是個有趣的議題。

陸委會下午表示，王志安已明確違反相關法規，本案已聯繫主管機關移民署，決定按規定予以處罰。據《ETtoday》報導，內政部移民署表示，王志安是以旅居海外中國大陸人士身分，向移民署申請觀光事由的一年多次入出境證，並持證來台灣。依規定，中國大陸人士來台，須依來台目的申請相符的事由，來台不得從事與許可目的不符的活動。王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，已違反相關規定，移民署依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。