大陸籍評論家王志安日前參加「賀瓏夜夜秀」，內容影射不分區立委提名的罕病律師陳俊翰，引發社會議論，移民署24日表示，王志安旅居日本，持有大陸國籍，以觀光名義申請來台，但卻參加節目發表言論，違反相關規定，已廢止其入境許可，並管制5年不予來台；據了解，王在移民署廢止發出前，便已提前搭機離台。

王志安在節目提及，台灣選舉造勢像一場秀，「把殘疾人推上去煽情要支持民進黨」，被認為是在訕笑陳俊翰，節目播出後引發渲然大波，許多綠營人士及支持者紛紛表達不滿，認為對身障人士極不尊重，王事後也改口表示願意道歉。

移民署也接獲檢舉，經調查後，認為旅日的王以「觀光」名義申請來台，用的是1年多次入出境證，按規定不得從事與許可目的不符的活動。

但王志安在台期間，應邀參加脫口秀節目並發表言論，已違反相關規定，移民署依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來臺觀光。

移民署進一步表示，中國大陸人士經許可來臺觀光者，應從事與許可目的相符之活動，以共同維護兩岸健康有序交流。

王志安是中國吉林人，曾擔任中國中央電視台記者、主持人，1998年並在中國中央電視台新聞評論部擔任評論員，2019年遭到封殺。2020年移居日本，並在YouTube經營自媒體頻道「王志安」，內容多為評議中國的時政。