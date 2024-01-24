久未現身媒體的曾之喬，24日現身Burberry新光三越Diamond Towers開設專門店開幕活動，她身穿米黃色格紋套裝，搭配率性的長直髮散發女神氣場，身材也似乎又更加窈窕，對此她笑說「我好像有一種妖術，只要大家有一陣子沒看到我，就會覺得我變瘦了。」去年末因疑與老公辰亦儒零互動而被爆出婚變後，首度面對媒體，對於零互動的問題她表示「讓各自保有空間」，坦言兩人都是低調的個性，新婚時會忍不住放閃現則回歸本性，巧妙的回應兩人的婚姻狀態。

林映唯著Burberry 格紋羊毛蘇格蘭連身裙10萬5000元、格紋羊絨流蘇圍巾2萬5900元、皮革Stirrup高筒靴8萬5000元、藤蔓綠小號Knight Bag 10萬9000元、Hollow金色疊層耳環 4萬6500元、Hollow金色疊層耳環 5萬5000元。（吳松翰攝）

吳慷仁著印花風衣、襯衫、長褲 價格店洽、皮革Creeper切爾西靴 4萬5500元。（吳松翰攝）

一同參與開幕活動的還有影帝吳慷仁、小美林映唯，以及近期剛求婚成功的林哲熹，他身穿一襲綠色格紋套裝亮相，笑說「求婚之後心理變得很踏實，也很有能量。」在逛店、拍攝照片時，他也不忘為未婚妻挑選單品，甜蜜表示「剛剛看一下覺得她應該會喜歡這季的包包，我手上這個XXX包得更大一點的尺寸，是他會喜歡的風格。」他透露兩人個性比較低調，平時並不會特別穿上情侶裝，但時常會默契選擇同色系的單品，也很喜歡兩人用色系或小配件互相呼應的感覺，「我很喜歡綠色，可能會挑一些綠色的衣服、一起穿」。

林哲熹著Burberry 櫻花草色格紋羊毛量裁外套10萬9000元、櫻花草色格紋羊毛長褲4萬9900元、皮革Box運動鞋2萬7500元、黑色中號Knight Bag 11萬5000元、Hollow銀色密鑲戒指 5萬9000元。（吳松翰攝）

Burberry在台北新光三越Diamond Towers開設全新專門店，新店占地186平方公尺共兩層樓，一樓部分一眼就能見到創意總監Daniel Lee的設計的全新包款，包含Knight騎士包、Shield單肩包、以童玩搖擺木馬玩具為靈感的Rocking Horse等。

Burberry在新光三越Diamond Towers開設專門店。（Burberry提供/林欣儀台北傳真）

Burberry新光三越Diamond Towers專門店共兩層樓。（Burberry提供/林欣儀台北傳真）

為慶祝正式開幕期間，Burberry並於專賣店前空間帶來限定餐車，以英國生活中的野餐文化為靈感，帶人一秒重回倫敦的時髦午後；餐車活動將分1月26至28日、2月2至4日與2月8至14日，三階段出「車」。凡於活動現場成功登記LINE系列，還可以QR Code於餐車前兌換傳統英式點心一份，數量有限。

Burberry Chess珍珠色學院風牛皮肩背包，10萬9000元。（Burberry提供/林欣儀台北傳真）

Burberry Rocking Horse莓色牛皮肩背包，11萬5000元。（Burberry提供/林欣儀台北傳真）

Burberry Shield騎士藍羊皮單肩包，6萬9000元。（Burberry提供/林欣儀台北傳真）

Burberry Chess黑色學院風牛皮斜背包，10萬9000元。（Burberry提供/林欣儀台北傳真）